Tõrva kodus läks õitsema öökuninganna

"Avastasin selle juhuslikult oma kodus teiste lillede vahelt, sest eelmine aasta juulis olin kogemata õienupu ära murdnud. Nüüd lill üllatas mind äkki. Ma polnud märganudki, et aasta möödudes jälle õis tulemas. Ju ta kartis, et jälle kogemata lähen vastu ja nüüd üllatas nii suure pungaga kohe. Ma ei saanud muud, kui ainult olla tänulik ja lille kiita," kirjutas toimetusele tõrvalanna Helje Lipp.

"Kodust lahkusin kella kuuest õhtul ja kui pärast kümmet tagasi tulin, ei tulnud kohe meeldegi lille vaadata, sest ta on poja toas. Kui pool üksteist meelde tuli, tormasin tuppa ja tuba nii lõhnas, sest lill oli end avanud täies hiilguses. Aina vaatasime ja pildistasime ja kiitsime! Arvan, et õide puhkes ta kella üheksa paiku, sest mõni aasta tagasi nii oli. Järgmisel hommikul kell 8.30 läksin uuesti vaatama, aga siis oli õis kinni ja kogu ilu möödas. Nii palju siis minu ilusast lillest, mis nii harva õitseb ja on meeletult ilus. Võrratu vaatepilt!" märkis perenaine.