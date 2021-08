Biojäätmekonteineri saab peaaegu ilma kätte

Keskkonnaminister Tõnis Mölder allkirjastas määrusemuudatuse, millega kohalikud omavalitsused ning nende loodud koostööorganisatsioonid saavad võimaluse taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu toetust just kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerite ning kompostrite ostuks. Üks taotleja saab küsida toetust kuni 200 000 eurot või maksimaalselt 90% maksumusest. Taotluste valikukriteeriumid on seatud selliselt, et suurema omaosalusega ning nii konteinereid kui ka kompostreid sisaldavad taotlused saavad rohkem hindepunkte. Samas eelistatakse võrdsete hindepunktide korral väiksema toetussummaga taotlusi, mis tähendab, et väiksemad omavalitsused saavad ilmselt eelise.