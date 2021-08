Prokuratuur saatis kohtusse Otepää abivallavanema ja endise vallavanema kriminaalasja

«Kohalike omavalitsuste juhid saavad teha oma tööd sellepärast, et inimesed neid usaldavad. Seetõttu lasub neil ka kõrgem vastutus ja kohustus valla ning sealsete elanike huve kaitsta. Paraku on praegusel juhul kohtueelses menetluses kogutud tõendite põhjal võimalik esitada Kaido Tambergile ja Kajar Lepikule süüdistus mitmes korruptsioonikuriteos. Nende tegude tagajärjel jäi prokuratuuri hinnangul kohalik omavalitsus ilma enam kui 70 000 eurost ja ka osalusest Sangaste Mõisas. Lisaks on alust arvata, et valitud äriühing on saanud hankeprotsessis eelise, mida läbipaistvas ja võrdset kohtlemist väärtustavas omavalitsuses kindlasti juhtuda ei tohi,» ütles Kaldoja.