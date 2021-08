Haigestumist veavad perekondlikud kolded

Terviseameti lõunaregiooni juhataja Tiia Luha sõnul on lõunaregioonis lisandunud haigeid võrdluses 15. augusti seisuga 23 protsenti rohkem, samuti on 18 protsenti kasvanud lähikontaktsete arv. «Kõige suurema haigestumusega ongi praegu meil Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa. Võrumaa tegi järsu tõusu ja on jätkuvas tõusutrendis. Kõige suurem kasv on nädalaga toimunud Valgamaal. Tartu haigestumus on stabiliseerumas ja märgatavat tõusu ei ole eelmisel nädalal toimunud,» kirjeldas Luht esmaspäeval.