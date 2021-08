Investeering maailmalõppu

Lõuna-Aafrika filosoof David Benatar kirjutas 15 aastat tagasi humoorika raamatu pealkirjaga «Parem mitte iial olla eksisteerinud: sündimise kahjulikkus». Seal leiab ta, et koos siia ilma saabumisega saavad kõikidele paratamatult osaks kannatused. Inimesed ülehindavad oma elu kvaliteeti ja kannatavad seeläbi pollyannaismi illusiooni all.

Tõepoolest, võib-olla, selle asemel, et sorteerida prügi, mis prügilas kõik samas hunnikus lõpetab, on hoopis viimane aeg vajutada oma bensiini kulistaval autol gaas põhja ja käia poes kahe kilekotiga, kuni veel saab? Sest kui jätkub senine trend, toovad üleujutused, põlengud, samuti juba naftanappusest tulenev kollaps lähitulevikus kaasa elukvaliteedi, mis praegusega võrreldes pole muud kui närune.

Juba Saksamaalegi jõudnud üleujutused ja siingi tuntav kuumalaine vihjavad, et see kõik ei pruugi olla vaid kujutelm. Mida või kuhu siin enam säästa, kui tornaado pühib tublimadki idufirmad maamunalt? Ehitada maja mäe otsa ja varuda konserve ainult selleks, et naftajärgses pimeduses peeruvalgel saabuvad rüüstajad need anastaks?