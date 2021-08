Aeg-ajalt kerkib ikka intrigeeriv küsimus, millised on ühe või teise valitsuse ajal omavalitsuste ja riigi vahelised suhted. Mis puudutab praegust valitsust, siis esimese hooga vastaks, et suhted on head. Eks me kõik toimetame ühes ja samas riigis ja oleme või vähemalt peaksime olema oma riigi üle uhked. Kui edasi mõtiskleda, siis riigijuhtimine koosneb suurest hulgast ministeeriumidest ja ametkondadest, mis on kõik eri nägu.

Oleme arutlenud vallajuhtidega, et kõik see, mida üks omavalitsus riigilt ja ametkondadelt ootab, on stabiilsus. Ootame kindlust, et otsus, mis täna tehakse, on vettpidav ka järgmisel aastal või kuul. Ootame, et riigiametnik, kellega probleemi arutatakse ja lahendusi otsitakse, on olemas ka järgmisel kuul või aastal. Kahjuks elame aga virvarriajastul. Muutub valitsus, muutuvad ka riigiametite juhid, muutuvad meeskonnad ja sellega koos kõik muu.