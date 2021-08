Eesti ja Läti hakkavad piiril ühiseid patrulle korraldama

Lääne prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Maksim Korzin rääkis, et Läti politsei ja piirivalvega on varemgi koostöös tehtud, korraldades nii ühised reide kui ka patrullimist. „Ühispatrullid on täiendav võimalus piiril turvalisuse tagamiseks ning viimastel kuudel Leedus ja Lätis tõusnud rändesurve Eestisse jõudmise ära hoidmiseks. Oleme pidevas infovahetuses Läti kolleegidega ning sarnaselt meile on nad tugevdanud kontrolli piiriäärsel alal. Sellest nädalast alustame ühiseid patrulle naaberriigi territooriumil,“ ütles Korzin.