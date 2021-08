Alkohoolikud saavad Valgas abi

Tugirühmad hakkavad tegutsema Valgas Lembitu 2 hoones, mis on tuntud toidupanga asukohana. MTÜ Valga Abikeskus juht Teresa Sale lausus, et tegu on Eesti puuetega inimeste fondi rahastatud projektiga, mis esialgu kestab kaks aastat. FOTO: Tiit Loim