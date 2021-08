Miks valisite töö Võrumaa kutsehariduskeskuses?

See on jätk mu senisele tööle. Olen umbes kuus aastat olnud seotud Võru maakonna arengu planeerimisega ning selle toetamiseks võimaluste loomisega. Hiljem laienes see tegevus kogu Kagu-Eestile.