Põlvamaa kaunid kodud lummavad õiteiluga

Põlva ja Ihamaru vahel sügavas orus on Janek Lõhmuse lapsepõlvekodu. «Vahepeal elasin 13 aastat Tallinnas. Siis aga tuli Euroopa Liidu nõue kalapääsude rajamise kohta ning aastal 2016 saidki need siin, Ahja jõe ülemjooksul keskkonnainvesteeringute keskuse toel valmis. Koos abikaasaga vaatasime, et ilus koht ja tulimegi siia elama,» rääkis ta.