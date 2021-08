Selgus Reformierakonna kandidaat Valga vallavanema kohale

“Meil on kindel siht tuua vald välja viimaste aastate lahkhelidest ning luua tingimused kiireks arenguks. Valgast peab saama kaasaaegne ja tõhus omavalitsus, kus inimestel on hea elada,” rääkis Lauri Drubinš. “Oleme valimiste lähenedes oma nimekirja kaasanud targa ja teotahtelise meeskonna, kellega seisame ühiselt väärika poliitkultuuri ja stabiilse vallajuhtimise eest. Meie sõnum on koostöö!“