Kelm pettis valgalannalt mitu tuhat eurot välja

Lõuna prefektuuri teatel helistas Tartumaal elavale mehele end pangatöötajana tutvustanud inimene, kes palus ohvril öelda oma autentimiskoodid ning sisestada Smart ID-kood. Mees edastas andmed ning avastas hiljem, et tema pangaarvelt on kadunud 2400 eurot.

Valgas elavale 55-aastasele naisele helistas end pangatöötajana tutvustanud ja vene keeles kõnelenud naine väites, et tema kontol püüti kahtlasi tehinguid teha ning tehingu blokeerimiseks ja kelmide tuvastamiseks on vaja PIN-koode. Kontoomanik edastas küsitud koodid ning avastas hiljem, et tema pangaarvelt on kadunud 2840 eurot.