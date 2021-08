Augustis hindas koroonaviiruse leviku olukorda kriitiliseks 39% elanikest, 38% leiab, et terav kriis on möödas, kuid endiselt tuleb säilitada valvsust ja järgida ohutusmeetmeid. 14% inimeste hinnangul pole olukord kriitiline olnudki ning sellele on üle reageeritud.

„Hinnangud olukorra kriitilisusele seostuvad suhtumisega COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse – inimesed, kes on viiruse vastu vaktsineeritud või seda kindlasti teha soovivad, tunnetavad olukorda kriitilisemana kui vaktsineerimises kõhklejad või selle vastased. Inimesed, kes end vaktsineerida ei soovi, arvavad seevastu keskmisest sagedamini, et olukorrale on üle reageeritud. Nii arvab 60 protsenti inimestest, kes end kindlasti vaktsineerida ei soovi,“ ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Vaike Vainu.

Vähenenud on enda rolli teadvustamine viiruse leviku piiramisel: kui juunis arvas 77% inimestest, et nende käitumisest sõltub see, kui hästi õnnestub Eestis viiruse leviku piiramine, siis augustiks on see näitaja langenud 71 protsendini. „Oma osa võib hoiakute muutumises mängida ka see, et oleme saanud teada, et kuigi vaktsiinid kaitsevad haiguse raskema kulu eest, võivad nakatuda ja viirust levitada ka vaktsineeritud inimesed,“ ütles Vaike Vainu.