Raimond Luts lausus, et Visnapi keskendumisvõime ja suutlikkus end õigel hetkel üles kütta on sportlasele viimasel ajal tohutult energiat andnud. «Tahtmist on, et tulla kuskile ja tega midagi. Vaimne pool on hästi tugev. Pärast raskemaid treeninguid oli suurem puhkus. Asi läks täkkesse.»