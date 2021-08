„Meie jaoks on oluline, et jätkuks jahipidamise traditsioon. Jahimehed peavad saama täita oma ülesandeid nagu ulukite poolt tekitatud kahju vähendamine, kuid sama oluline on, et maaomanikud oleksid protsessi kaasatud ja teadlikud nende maal toimuvast. Neid asjaolusid arvesse võttes saavutasime jahimeeste, maaomanike ja Keskkonnametiga parima võimaliku kokkuleppe,“ leidis Mölder ja tänas kõiki osapooli tehtud töö eest.

Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts ütles, et eelnev läbirääkimine on igati mõistlik, sest jahipiirkondade kasutusõigus puudutab mitmeid erinevaid huvigruppe. „Kindlasti hoiab kokkulepe ära ka mitmeid tekkida võivad vaidlusi,“ sõnas Korts.

„Kaasaegse jahipidamise suur väljakutse on ulukite tekitatud kahjustuste vähendamine, säilitades samas kütitavate ulukite soodne seisundit,“ sõnas keskkonnaministeeriumi jahindusnõunik Tõnu Traks. Suurulukite soodsa seisundi tagamiseks on riik moodustanud jahipiirkonnad, mille pindala ei saa olla alla 5000 ha. Need piirkonnad annab riik 10 aastaks kasutusse Eestis registreeritud juriidilisele isikule või riigiasutusele. Pärast loa kehtivuse lõppu on kasutajal õigus taotleda loa kehtivuse pikendamist. „Luba pikendatakse juhul, kui loa kasutaja pole rikkunud loa tingimusi ja maakondlik jahindusnõukogu on loa pikendamist toetanud,“ kommenteeris tingimusi Tõnu Traks.