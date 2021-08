Demopäeva väisanud siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna tunnustas EKTL-i ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) tihedat koostööd idapiiri valvamisel. „Enam kui kümne aasta pikkune koostöö on olnud kasulik ja tulemuslik mõlemale osapoolele. Tänu sellele arenevad nii PPA-s kasutusel olevad tehnilised vahendid kui ka EKTL-i toodete konkurentsivõime. Idapiiri seireks ETKL-i poolt välja arendatud tehnilised lahendused aitavad piiririkkumisi kergema vaevaga tuvastada – see on tänasel päeval Euroopa Liidu välispiiri valvavale riigile kriitilise tähtsusega võimekus,“ nentis Lugna.

PPA piirihaldusbüroo juhtivpiiriametnik Rain Arumäe ütles, et koostöö Eesti Kaitsetööstuse Liiduga on olnud väga positiivne ja arendav ning demopäevad ja nende ettevalmistamine andsid praktilisi ideid. „Siinsamas Eestis on välja arendatud märkimisväärselt head piiri valvamiseks sobivad seadmed. Igal seadmel on omad eelised ning neid koos idapiiril rakendades tõstame veelgi oma teadlikkust piiriolukorrast,“ rääkis Arumäe.