Koolitants alustab kontserttuuri

Esinema on oodatud kõik suvistel virtuaalsetel tantsupäevadel osalenud tantsud. Kontserttuuri päevajuht on Inger ning selle lavastavad Koolitants 2021 kunstilised juhid Linnar Looris ja Kadi Aare.

“Kui tavapäraselt oleme harjunud sellega, et valitakse välja edasipääsejad, siis sel katkestustega toimunud ja ebatavalisel aastal, mil lavale oleme niigi vähe saanud, väljakukkujaid ei ole ning valitud tantsud tõstame esile hoopis seeläbi, et kutsume nad esinema mitmesse linna,” ütles festivali peakorraldaja Raido Bergstein.

Kõikidel kontsertidel astuvad lisaks piirkondlikele tantsudele lavale ka Aare ja Loorise poolt valitud üheksa signatuurtantsu, mis on selle festivaliaasta kõige ehedamad stiili- ja žanrinäited. “Igas signatuurtantsus on see eriline miski, mis haarab vaataja endaga kaasa koos oma terviklike nüansside, põneva visuaalsuse ning esitajate mõjuva kohaloluga,” ütles esile toodud tantsude kohta kunstilise meeskonna liige Kadi Aare. “Vaatamata raskele aastale oli tantse, mis paistsid silma eriliselt stiilipuhta esituse, hea energia ja kvaliteediga,” lisas Looris. “Valituks osutunud tantsudes paistis silma nii omanäolisus, koordineeritud keha valdamine, kvaliteetne tantsu elementide sooritamine, hea muusika ning grupi tunnetus kui ka professionaalne juhendamine.”