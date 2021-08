Räpina annab viie aasta järel taas välja aukodaniku tiitli

Räpina valla aukodaniku tiitel antakse austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt valla arengut. Aukodanikuks nimetatakse reeglina Räpina valla kodanikke, erandina võib esitada ka inimesi väljastpoolt valda, kellel on Räpina valla ees olulisi teeneid. Aukodaniku nimetuse võib anda ka postuumselt. Aukodanikuks nimetamise ettepanekul peab olema vähemalt viiekümne Räpina valla kodaniku toetus.