Sergei Rjabõškin ja Margret Zimmermann üllatasid Kuressaares konkurente

Meeste ja naiste põhiklassis läksid tiitlikaitsjatena rajale viiel aastal järjest võitnud Evely Kaasiku (JOKA) ja varasem neljakordne Eesti meister sel distantsil Kenny Kivikas (OK Ilves). Kullapretendentide hulka võis lugeda ka tänavusel MMil häid sprinditulemusi näidanud Ats Sõnajalga (Harju OK) ja Annika Rihmat (OK Kobras).