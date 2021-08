Tõrva vald paistab silma nakatumistega

Tõrva valla haigestumus saja tuhande elaniku kohta oli reedel 571,90. Nakatumiselt oli vald sellega Eestis neljandal kohal. Haigeid on viimase seitsme päeva jooksul valda lisandunud 35. Kui täiskasvanute vaktsineerituse tase vallas on Eesti keskmisest pisut suurem – 65%, siis 12–17-aastaste noorukite vanuserühmas on see 38,29 protsenti. Näiteks Kambja vallas Tartumaal on vastava vanuserühma vaktsineeritus 75,18 protsenti.

Vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et kõige tähtsam on hoida koolid toimivana ning vältida kaugõpet. «Koolide lahtiolekuks saame ise palju ära teha: kõige efektiivsem viis on selleks vaktsineerimine, aga loomulikult on oluline ka ruume piisavalt tuulutada, hügieeninõudeid järgida, hajutatust tagada ning hoolikalt nii enda kui ka laste tervist jälgida. Piirangud ei meeldi meist kellelegi ning keegi neid ilma vältimatu vajaduseta ei kehtesta. Siiski on meie igaühe käitumine võtmetähtsusega, et koroonaviiruse uus laine mööduks Tõrvas võimalikult valutult.»