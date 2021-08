Otepääl võistleb Euroopa rogainiparemik

EM-i võõrustatakse 4.-5. septembril Otepääl Tehvandi spordikeskuses. Ühtlasi on tegemist kvalifikatsioonivõistlusega MM-iks. Korraldajad on MTÜ Seiklushunt ja Eesti Orienteerumisliit.

Rogain ehk võistkondlik valikorienteerumine on eestlaste hulgas aina enam populaarsust kogumas. „Kindlasti on ala levikule kaasa aidanud selle jõukohasus – igaüks saab koostada endale sobiva pikkusega ja meelepärase raja. Kuna eestlased on erinevates klassides võitnud tiitlivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid, on uudistama tulnud teistegi vastupidavusalade tegijad,“ selgitas Eesti Seiklushundi projektijuht ja peatse EMi peakorraldaja Arvi Anton.