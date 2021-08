Orienteerumise sprinditeates käis esikoht korduvalt käest-kätte

Võistluste käigus käis esikoht korduvalt käest-kätte. Teatevahetustes olid liidrid SK Tammed, OK Võru ja OK Ilves ning viimasesse vahetusse läks liidrina Ilvese ankrunaine Eveli Saue ligi pooleminutilise eduga OK Võru Marianne Haugi ees. Edasine võistlus esikohale kulgeski nende kahel vahel. Poolel rajal oli vahe oluliselt vähenenud, siis tegi Eveli Saue kaardilugemisvea ja jooksis valesse kontrollpunkti. Sellega andis ta Võru ankrunaisele piisava edumaa, mida Marianne Haug edukalt lõpuni hoidis.