Veelauaraja ehitamisel Põlvasse on keerukamad tööd tehtud

Põlva abivallavanema Martti Rõigase andmeil on töid tegev Snow & Wakeboard Solutions OÜ töödega jõudnud etappi, kus saab öelda, et suur osa keerulisematest töödest on tehtud. Stardiplatvormi ning mastide tarbeks on vaiad kindlalt maas, jäänud on maste toetavate ankrute vaiad ja lahendused.