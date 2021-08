Lõuna-Eestis lõi õitsele siseturism

Võrus asuva Georgi hotelli omanik Imre Viilukas tõdes, et neil on olnud ilmselt viie viimase aasta kõige parem suvi. FOTO: Margus Ansu

Talve ja kevadega võrreldes peaaegu et piiranguteta suvi tõi Lõuna-Eesti majutusasutustesse rekordiliselt palju siseturiste. Ettevõtjad tõdevad üksmeelselt, et suvi on olnud väga töine ning oma rolli mängis selles ka pandeemia.