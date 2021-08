Koolielu on pisut muutunud nii vanema, õpetaja kui lapse jaoks: kõigil on tulnud muutustega kohaneda. Palju on olnud koduõpet, kaaslasi nähti vaid kuvari kaudu, majapidamised muutusid klassiruumideks, tihti kostis õpetaja hääl üle kogu elamise. Olen isegi poole kõrvaga olnud nii füüsika kui ka vene keele tunnis. Loodame, et sügis toob kindlust ja laseb õppetööl tõrgeteta kulgeda.

Politseinikena anname meiegi parima, et õppeaasta oleks kõigile turvaline. Turvalisus hakkab juba kodunt ja nii soovitame kooliaasta hakul lastele meelde tuletada liiklusreeglid. Ka ei tee paha üle korrata nutimaailma põhitõed ning lapsega peaks suhtlema ka teemadel, mis puudutavad koolikiusamist ja üldist käitumist avalikus ruumis.

Tihti arvatakse, et turvalisuse toob uhke aed ümber kooli või valvekaamerate rohkus. Needki on olulised, aga peamised on meie oskused ning käitumine, sest eeskujuks lastele on ikkagi täiskasvanud.

Koolis veedab laps pea kolmandiku ööpäevast ja see on tegelikult väga pikk aeg. Tihti ei suuda me märgata ega ära tunda lapsega toimuvat ning siin on oluline suhtlus. Probleemidest rääkimist ei maksa karta, karta tuleb vaikimist.

Kuna õppetöös on olnud paus, soovitame koolitee väiksemate lastega kas või päev või paar varem läbi kõndida. See annab lapsele kindlust. Autojuhtidel tuleks septembri esimestel päevadel olla eriti tähelepanelik: liiklus muutub tunduvalt intensiivsemaks ja lisandub hulganisti pisikesi jalakäijaid.

Kooliaasta alguses tekivad koolide juurde ka ummikud. Nende vältimiseks tuleks üksteisega arvestada ja pigem teha pisike jalutuskäik. Sõidukiga ei pea sõitma treppi, sellega loome pigem ohtu juurde. Enne teeületust tuleb veenduda, et autojuhid on jalakäijat näinud ja peatunud. Sõidutee ületamise puhul tuleb meelde jätta kolm olulist mõtet: peatu, vaata, veendu.

Kui kooli saab minna jalgratta või mõne muu kergliiklusvahendiga, tuleb kasutada turvavarustust.

Kooliaasta alguses panustame liiklusse tavapärasest suuremate jõududega ka meie. Suuname oma tähelepanu sellele, et kooli kiirustavaid lapsi ja nende vanemaid aidata, aga ka suunata õigesti käituma.