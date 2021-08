Nagu eelmiselgi aastal, saime ka tänavu algava õppeaasta eel haridus- ja teadusministeeriumist lisajuhised koolikorralduseks. Need on mõeldud selleks, et bioloogilised ohutegurid, nagu leviv koroonaviirus, ei seaks ohtu tavapärast koolielu, mille puhul kõik lapsed saaksid turvaliselt kontaktõppes osaleda.