Jaan Rapp: ikka linnukese pärast

Laupäevane rong. Rahvast on parasjagu palju. Siseneb noormees, mask ees – nagu normid ette näevad. Nalja pole: võib juhtuda, et enne sõidu algust ilmuvad rongi maski eesolekut kontrollivad korrakaitsjad. Ega nad vast rongist maha tõsta, aga parem karta kui kahetseda. Saab nii-öelda linnukese kirja, et asi korras.