Viirus jõudis ka Helme hooldekodusse

Pansionaadi juhataja Peeter Arro lausus, et esialgu pole täpne haigestunute arv veel teada. Samas kinnitas ta, et kaks hoolealust on koroonaviiruse tõttu haiglasse viidud. «Praegusel hetkel on ametlikult haigestunuid kaks,» lausus Arro.

Haiglasse viidud klientidest üks oli vaktsineeritud, teine mitte. Ülejäänud hooldekodu kliendid ja töötajad on Arro sõnul jälgimise all. «Hoiame hinge kinni. Vaktsineeritud on palju inimesi. On lootus, et nad põevad kergemini.»

Arro lisas, et hooldekodu võttis tarvitusele kõik meetmed viiruse leviku takistamiseks. «On eraldatud saalid ja eraldatud inimesed. Personal on pädev ja täidab eeskirju.»