Politsei: metsa minnes olgu mobiiltelefon alati kaasas

PPA politseimajor Ottomar Virk möönis, et augustis alguse saanud seenehooaeg tõi napi kuuga politseile ligi poolsada teadet metsa eksinud inimestest. «See arv võib tunduda suur, kuid tegelikult on olukord aastate taguse ajaga oluliselt paranenud. Kõnede hulk kirjeldab, et metsa minnes võetakse laetud akuga mobiiltelefon reeglina kaasa ning kui ära eksitakse, siis hättasattumist ei häbeneta ja kutsutakse meid appi,» kirjeldas ta.

«Igaüks võib eksida ja hätta sattuda, ka võib ootamatult tervis halveneda või tekkida muu olukord, kus on kiirelt abi vaja kutsuda. Seepärast on oluline, et ühes seenekorviga haarataks kindlasti kaasa ka laetud akuga mobiiltelefon. See võib päästa teie elu,» sõnas politseinik.