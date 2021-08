Viidatud määradest suurema osalejate arvuga üritustele peab eelnema ka vaktsiinipassi kontroll või siis võimalus teha kiirtest. Siingi on osalejapiirang. Olgu näitena toodud tänavune paasapüha tähistamine Setomaal Obinitsa kalmistul. Vald piiras ala ning kehtestas kontrolli. Inimesed olid pahased.

Kui aga oma ettevõtmine nimetada ümber «koosviibimiseks vabas õhus» ehk piiramata alal, siis ülaltoodud piiranguarvud ei kehti, samuti ei tehta ka nakkusohutuse kontrolli. Näitena olgu siinkohal toodud mõne omavalitsuse korraldatud suurüritus linna- või vallarahvale. Inimesed on rõõmsad.

Sellise käitumise põhjal tekib mulje, et ühel «üritusel» justkui viirus levib ning selle ärahoidmiseks tehakse kontrolli, «koosviibimisel vabas õhus» aga mitte. Kas tõesti piisab ühest sõnast, et viirus leviks, ning kui see asendada mõne teisega, siis koroona ringi ei hõlju?