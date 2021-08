Jana Tiits: vahel tuleb pilt segi paisata

Oleme õnnelikud, et möödunud aasta kevadel sai meil mõne nädalaga hoo sisse virtuaalne klassiruum, kuhu kolis kogu kool. Eelmisest septembrist alates oleme kasutanud seda ressurssi edukalt hübriidõppeks, mis võimaldas õpilasel kodus koos koolis viibivate klassikaaslastega õppida ja õpetajal distantsilt õpetada. Kasutame seda uut tunnivormi vajadusel nüüdki.

Püsima jäi ka aktiivne tunniplaan, mis on meie kodulehel. Kaugõppe ajal said õpilased sealt kokkulepitud värvimärkide põhjal kontrollida, millised tunnid toimuvad reaalajas, millised iseseisvalt ja millal on võimalik võtta õpetajaga ühendust konsultatsiooniks.