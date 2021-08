Hargla koolis saab õppida planeeti säästma

Nagu selgitas klassijuhataja Jandra Mölder, tähendab Gaia Kreeka mütoloogias emakest maad ehk maajumalannat, kellest on sündinud kõik siin maa peal. Gaia hariduski on seotud maaga: põhimõteteks lugupidamine ja hoolimine iseendast, lähedastest, keskkonnast ja meie koduplaneedist. Tegu on võrdlemisi uue suunaga. Gaia hariduse rahvusvahelise organisatsiooni kodulehe andmeil on haridussuunda nüüdseks edendatud umbes 15 aastat, tegutsetakse rohkem kui 50 riigis.