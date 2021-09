Aasta kiusuennetaja kooli tiitlile kandideeris 11 kooli ning konkurents oli tihe. «Oleme rõõmsad ja põnevil, sest meie selleaastane esikolmik pakkus üksteisele väga tugevat konkurentsi. Nii tugevat, et lõpptulemuse selgumisel said määravaks ainult komakohad,» sõnas suvekooli päevajuht ja KiVa koolide mentor Kirsti Villard. «Esimese koha sai kool, millel on KiVa programmi rakendamise osas palju tehtud ja palju jagada. Aastate jooksul on läbi tehtud nii tõsised mõõnad kui ka julged tõusud,» lisas ta.

Tiitli võitja Valga Põhikool on KiVa programmi rakendanud juba kaheksa aastat ning paistis muuhulgas silma sellepärast, et lisaks KiVa programmi põhitegevustele on meeskond algatanud mitmeid programmi toetavaid tegevusi. Näite sellisest tegevusest tõigi tiimijuht Kristi Lee välja küsimuse peale, milline oli möödunud õppeaasta kõige eredam kiusuennetusega seotud mälestus: «Lõpp jääb ikka eriti hästi meelde - KiVa maastikumäng, mille puhul viimasel hetkel otsustasime, et me ikkagi teeme. Kogu meeskond tuli kaasa ja õpetajad tulid kaasa ning see positiivne tagasiside lastelt ja õpetajatelt, et sellest võiks saada traditsioon ja teeme veel, see oli nii äge.»