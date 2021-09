Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tervitus kooliaasta alguse puhul

Õppimine muudab meid - muudab meie teadmisi, oskusi, hoiakuid. Uute teadmiste, loodud seoste ja muutunud hoiakute kaudu muutume paremateks inimesteks, sest olles teadlikumad, on meil vähem hirme ning rohkem mõistmist.

Me oskame paremini otsida, täpsemini ja rohkem küsida ja selle kaudu ka paremaid lahendusi leida.

Õppimine nõuab pidevalt väikeseid ja suuremaid eneseületusi, vaid nii avardame oma võimete piire. Inimene on kõikvõimas kui ta suudab keskenduda, pingutada ja teadlikult tegutseda oma eesmärkide nimel. Kõik on võimalik.

Samas, areng on alati teekond oma tõusude ja mõõnadega. Kui tahad vallutada Everesti, siis pead teadma, et enne tippu tuleb esmalt jõuda baaslaagrisse, valida sobiv marsruut ning läbida vahelaagrid. Tuleb varuda kannatust ning anda endale aega kohanemiseks. Ikka ja jälle laskuda, et siis taaskord tõusta. Ilma vahelaagreid läbimata ei ole võimalik jõuda tippu.