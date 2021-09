Haigla juht Apo Oja lausus, et viiest koroonaviirusesse haigestunud patsiendist kahel on hingamisraskused, kolmel koroonast tulenevaid vaevusi ei ole. Kõik viis on eakad patsiendid. «Kui on vanad inimesed, on neil mitmeid haigusi ja väga keeruline on öelda, mis on raske vaevus. Kui tekib hapnikupuudus, siis antakse lisahapnikku. Loodame, et teisel kolmel halvemaks ei lähe ja kümnest keegi haigeks ei jää.»