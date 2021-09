Politseinik köitis mamma jutustused lasteraamatuks

Hiljuti Vastse-Kuustes seto rahvarõivas raamatut esitlenud Rahasepp ütleb, et kui «Mamma jutustused / Mamma jutusõ’» kätte võtta, siis ühest otsast algab see kirjakeeles. Kui on aga soovi lugeda või õppida seto keelt, siis tuleb keerata teos tagurpidi ja murdekeel ongi silme ees.