Väike Werrone kool avas kolmanda kooliastme

Sihtasutuse Werrone juhatuse liige Pille Sõrmus lausus, et 7.–9. klassides asub õppima kokku üksteist õpilast. «Oleme kasvanud tasapisi ja meie kevadel lõpetanud 6. klassi õpilased alustasid nüüd 7. klassis,» lausus Sõrmus. Klassis on kokku üheksa õpilast. «Kooliastme avamisega tuli kaks huvilist, kes juba varem pikisilmi meie kolmandat kooliastet ootasid, ka 9. klassi,» lisas ta. Tänavu astus esimesse klassi üksteist õpilast, kokku on lapsi koolis 56.