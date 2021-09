Valgamaa kaunid kodud suplevad elurikkuses

Nende põhimõtetega on kasvanud üles ka teised pereliikmed. Perenaine on täitnud talukoha entusiasmiga ja nakatanud ka pere nooremaid sooviga käed külge lüüa. «Tean mitut, kellele on õnnestunud see teotahe sisse süstida,» märkis ta.

Rain-Mati Pesori ja Ibodat Skvortsova kodu Otepää vallas Vidrike külas asub ürgse looduse keskel. FOTO: Paul Poderat

Kujundaja on emake loodus

Rain-Mati Pesor ja Ibodat Skvortsova on avanud oma kodu uksed Otepääl Vidrike külas tervele kogukonnale ning sellest on saanud kohtumiste meelispaik. Koht jäi silma oma ürgse loodusega ning tundus, et selles kodus kasvavad puud ja taimed eelkõige just elurikkuse eesmärgil ja mitte niivõrd iluaiana.

«See koht haakub tänapäeva trendidega, kus ei niideta nõrkemiseni,» sõnas Vaigre. Kui hindamiskomisjoni liikmed olid juba mõnda aega imetlenud aiast leitud korgipuud, mida Vaigre sõnul ei kohtagi Eestis just eriti sageli, märkis Heli Otti, et aed on tõesti ka väga liigirikas.

Aiast roheluse keskelt leiab palkmajakesed ja puidust sauna, mis sulanduvad oma rustikaalse olekuga sinna nagu valatult. Inimestele on olemine mugavaks tehtud, kuid kõik on siiski loodusega harmoonias. See kodu on ehe näide, et ka loodus ise võib nii-öelda kauni kodu luua ja alati ei peagi igal peenral näpuga järge ajama.

Anne Tontsi kodu asub Tõrva linnas. FOTO: Paul Poderat

Kasulik ja ilus käsikäes

Tõrva linnas on perenaine Anne Tonts toimetanud endises vanematekodus nüüd ligi 16 aastat. Täiuslikuks saab see tema sõnul aga umbes viie aasta pärast.

«Siin on praktilised asjad iluasjadega käsikäes,» kommenteeris Pille Zimmer. Maja eest peenrast õiteilu pakkuvate lillede keskelt leidis tõepoolest vägagi praktilise väärtusega tomatid. Mööda majaäärt lookles aga maasikapõõsas, kust saab uksest välja astudes ka mõne marja kaasa haarata. «Siit süüakse nad ära,» selgitas perenaine. Mugavus ja praktilisus aga on tema sõnutsi olnud alati üks selle majapidamise märksõnasid. Tonts meenutas näiteks, kuidas tema vanemate ajal kasvasid kohe akna all, praegu tänavapoolsel küljel kartulid.

«Proua, küll teie olete nutikalt laisk,» lausus Vaigre aeda takseerides, kuid lisas kohe, et laiskus viib elu edasi, sest siis otsitakse lihtsamaid lahendusi. Just seda mõtteviisi on Anne Tonts laiendanud tomatitest ja maasikatest kaugemalegi. Nutikalt on ta kasutanud aias maakivisid: puude all ja peenardes. Perenaise sõnutsi vähendab see ka puu alt muru niitmise vaeva. «Uskumatu kui äge!» märkis Otti suurt sarapuud ümbritsevaid kive vaadates.

Selles kodus ei ole fantaasial otsa ega äärt ning külastuse lõpuks oli perenaisel veel üks jänes kübara sees peidus... Taas kord mugavusest lähtudes oli perepoeg otsustanud, et aiamajas asuv külmkapp, kust suvel kosutavat märjukest saab võtta, on ometigi liiga kaugel. Nii töötasid nad välja maa-aluse «külmkapi», mis pealegi ei nõua elektrit. «Siit ei leia seda vargad ka,» sõnas Zimmer. Võõrale silmale jääb leiutis tõesti märkamatuks, kuna sulandub oma muruplaadist kattega ülejäänud pinnaga ühte.

Piret ja Ants Drenkhani kodu asub Pilkuse külas Otepää nõlvade vahel. FOTO: Paul Poderat

Majake mägede vahel

Piret ja Ants Drenkhan on loonud oma kodu Pilkuse külas Otepää kõrgete nõlvade vahele. «See on nii mägede vahel... Hea, et maja on ära mahtunud,» märkis Vaigre. Kui Lõuna-Eesti Postimehe fotograaf oli drooni lennutamas, juhtis ka Otti tähelepanu, et ilmselgelt ollakse mägedes, kuna masin ei tahtnud lennata. Aare Kittaski sõnul on selline koht koduks ideaalne.

Aed on perenaise käe all ilmet võtnud juba pea 20 aastat. «Ega mina ole mõni professionaal,» lausus ta ja lisas, et õpib ka ise käigu pealt. Nii mõnigi kord on tulnud perenaisel taimi ümber istutada. Enda sõnutsi toimetab ta aias suuresti seetõttu, et see mõjub teraapiliselt ning kindlat visiooni või iluaia kujundamise eesmärki tal polegi.

Ka selles kodus lokkab elurikkus ning märgata on põhimõtet «kasulik ja ilus koos»: vanasse aiakärusse istutatud lillede vahelt piilusid välja väiksed tomatid. Ka roostetanud aiakäru pole üritatud «ilusaks» teha, vaid oli jäetud nii, nagu ta on, ja antud looduse rüppe.