Marika Parv, Võrumaa talupidajate liidu tegevjuht

«Maaettevõtjatele on kindlasti oluline, et president märkab ka maaelu ning seda, et pealinnast kaugemal elavad ka inimesed. Temaga tehtud intervjuud ja vestlused jätsid hea mulje, sest vastused olid väga hästi läbi mõeldud. Kuna ta on olnud maaülikooli rektor, siis arvan, et ta on kursis ka Eesti elu teise poolega ning suudab hoomata tervet Eestimaad.»