Krotova lausus, et tunnustust pälvida on väga meeldiv. Teisest küljest nimetas ta poliitilist olukorda huvitavaks. «Oli üks võim, siis nad tegid nii. Tuli teine võim... Aga väga meeldiv, et olen jälle oma kollektiivis oma inimestega, kõik toetavad mind. Õppejuhina töötasin palju aastaid, rohkem kui 25. See on tuttav töö ja mulle meeldib. Siin on natuke vähem vastutust kui direktorina.»