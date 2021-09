Urvaste kihelkonnapäev jääb pidamata ka tänavu

Võru vallavalitsus annab teada, et kihelkonnapäev on lükatud 2022. aasta juunikuusse. Valla kultuurispetsialist Maarika Rosenberg sõnas, et üritust ei pea korraldama lihtsalt seepärast, et see tehtud saaks. «Tahaks inimestega suhelda nii, et ei oleks maski ees. Esinejad saaksid laulda, ei peaks kõike kontrollima ja testima», tõdes kultuurispetsialist. Üks tagasilööke oli ka see, et esinejad ei teadnud, kas saavad oma repertuaaridega nüüd välja tulla.