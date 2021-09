Hiljuti sai Elvas teoks biatloni võistlussarja teine etapp. Noored lasevad õhkrelvaga. Relvad asuvad laskekohtadel, treenerid on tulejoonel ning vajadusel aitavad. FOTO: Estonian Biathlon Team/Facebook

Äsja teist hooaega alustanud biatloni õhkrelva noortesari kunagise tipplaskesuusataja Even Tudebergi auhindadele on korraldajate sõnul hoogsalt käima läinud. Kasvanud on ka laste ja noorte huvi ala vastu.