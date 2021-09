«Ma ei ütleks, et Võro ja Seto inimesed on tülis, aga tugev konkurents ning rebimine ikka käib. Öelda, et võrukesed on setodest paremad või vastupidi, ei ole mu meelest õige, sest kuidas sa võrdled kahte eraldiseisvat kultuuri. Need kaks ei peaks konkureerima, vaid oma väed ühendama, et ka maailmas silma paista,» leidis korraldusmeeskonda kuuluv Võrumaa noor Eliisabet Raju. «Stereotüüpne arvamus on, et võrokesed ja setod ei saa läbi – ei saagi, kui ei suhtle! Minul endal ei ole ühtegi kontakti setodega, mis oleks loomulikult tekkinud,» lisas ta. «Soovin isegi leida uusi kontakte ning tutvusi. Sellise emotsiooniga tahaks siit lahkuda, et esmaspäeval oleks hea kooli minna.»