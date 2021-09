Võrumaa eripäradele lisandus uus kiht

Seto Käsitüü Kogo perenaise Inara Luigase sõnul on sõirale märgise saamise lugu olnud pikk. «Pidime Euroopa ametnikele täpselt kirjeldama, milline on sõira värvus, konsistents, rasva- ja soolasisaldus, piima päritolu ja nii edasi,» meenutas Luigas. Tema sõnul tuli tõestada, et Seto- ja Võrumaal valmiv eriline kohupiimajuust valmib vanavanaemade retsepti järgi ning kohapeal kasvatatud lehma piimast.