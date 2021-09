Lennart Liba: kuidas viia Põlvamaa rohemajanduse abil maailmakaardile?

Kui veel mõni aasta tagasi oli rohepöördega seonduv ettevõtjate hulgas pigem nišiteema, millele kohati vaadati suisa muigega, siis praeguseks on olukord põhjalikult muutunud. Rohemajandus on tulnud, et jääda ja põhjus on lihtsamast lihtsam: inimkonnal on piltlikult öeldes selg vastu seina ning senine ressursirohke ning lineaarne (tooda-tarbi-viska minema) majandusmudel ei saa enam jätkuda.