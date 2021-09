Aasta õpetaja konkursi nominentide seas taas hulk lõunaeestlasi

Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele sel aastal neljandat korda kümme riiklikku aastapreemiat ning kuni kolm elutööpreemiat. Riikliku aastapreemia suurus on 10 000 eurot ja elutööpreemia suurus 65 000 eurot.

Mitmes kategoorias leiab nominentide seast ka lõunaeestlasi. Nii on aasta klassiõpetaja tiitli nominent Kaia Rikson Võrumaalt Vastseliina gümnaasiumist. Aasta gümnaasiumiõpetaja nominentide seas on Veronika Grigorjev Põlva gümnaasiumist. Aasta tugispetsialisti nominentide seast leiame aga Minni Aia-Utsali Võru Kesklinna koolist. Aasta huvialaõpetja nominent on samuti võrumaalane: Triinu Grossmann MTÜst Nuti-Võlur.