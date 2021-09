Ühtne Kogukond tõi 24 kandidaati

Valimisliidu Ühtne Kogukond esinumber ja vallavanemakandidaat Karl Kirt ütleb, et valimisliidu põhiidee on panustada kogukondade ühendamisse ning senisest enam investeerida inimeste heaolusse, arvestades ka valla äärealade elanike vajadustega. „Tahame anda uut hoogu valla arengule. Meie fookuses on haridus- ja kultuuriteemad, sest näeme, et just need valdkonnad vajavad teistsugust lähenemist.“ Kirt toob välja, et valimisliidu programm keskendub ka heale avalikule ruumile. „Avalik ruum vajab samuti investeeringuid ja head läbimõtlemist. On kohti, kus meie turismiobjektid ja mänguväljakud on jäänud ilma vajaliku toetuseta ja unarusse. Järgmistel aastatel peaksime vaatama valda kui tervikut - mida on vaja muuta ja kuhu investeerida, et avalikus ruumis oleks kõigil hea olla.“