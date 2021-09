Põlva kultuurikeskuses läks käiku ammu oodatud lift

Huvikeskuse direktor Eerika Mark pidas enesestmõistetavaks, et kultuurikeskusel kui ühiskondlikul hoonel ja kogukonnakeskusel on lift, mis võimaldab ligipääsu kõigil, sealhulgas liikumisraskustega ja eakatel inimestel, aga ka lapsevankriga külastajatel. Hädavajalik on see ka esinejatele ja korraldajatele, et pille, raskemat inventari, heli- ja valgustehnikat, lavastusrekvisiite ja muud vajaminevat transportida.