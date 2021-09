Valgamaa lühiuudised

Rändnäitus jõuab Valka

Aastaga peatub näitus kümnes väikelinnas. Valga on tuuri üheksas ja ühtlasi eelviimane peatuspaik, seal on see 12. oktoobrini.

Tõrva mälumängusari tuleb taas

Osaleda võivad kuni neljaliikmelised võistkonnad. Registreeruda tuleb hiljemalt kaks päeva enne esimest vooru mängu ühe korraldaja Laine Tangsoo meiliaadressil. Küsimuste koostajad on lisaks talle Egon Ilisson ja Margo Metsoja. Tavapäraselt on seejuures kolme viimase etapi teemad mängijate välja pakkuda.

Seeneretk saab alguse Otepäält

Reedel saavad huvilised osaleda keskkonnaameti seeneretkel. Mükoloog Teele Jairus jagab oma teadmisi seentest ja nende määramisest. Soovi korral on võimalik tuua ka mõni oma seen määrata. Vajalik on, et seene viljakeha oleks terve ja muljumata.