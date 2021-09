Armastus loomade vastu kannustab neid aitama

Mittetulundusühingu Loomapäästegrupp Valgamaa piirkonna vabatahtlikud tõdevad, et tänavu on nende abi vajanud tavalisest enam hätta sattunud loomi. Päästmisest on kujunenud nende sõnul elustiil, sest abikäsi on loomadele pidevalt vaja.